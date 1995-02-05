(Шаланина) Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти05.02.1995
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Шаланин Василий Петрович
Мать: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Серов Василий
Отец ребёнка: Серов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Серов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Серов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1995
Похороны
Неизвестно
Невадьево