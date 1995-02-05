(Шаланина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шаланина) Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

05.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Шаланин Василий Петрович

Мать: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Серов Василий

Отец ребёнка: Серов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Серов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Серов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серов Николай Иванович

Смерть
05.02.1995
Похороны
Неизвестно
Невадьево
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