Куликовская (Швальбе) Мария Петровна
Место рожденияПетербургская губерния
Дата рождения09.09.1899 ст.
Дата смерти08.01.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1899 ст.
Отец: Швальбе Петр
Мать: Швальбе Минна
Петербургская губерния
Бракосочетание
09.08.1927
Супруг(-а): Александр Куликовский
Рождение ребёнка
01.12.1928
Сын: Куликовский Олег Александрович
Отец ребёнка: Куликовский Александр
Псковская область
Рождение ребёнка
30.06.1935
Сын: Куликовский Юрий Александрович
Отец ребёнка: Куликовский Александр
Похороны
После 08.01.1938
Смерть
08.01.1938
Причина смерти: Убийство