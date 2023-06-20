Куликовская (Швальбе) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликовская (Швальбе) Мария Петровна

Место рождения

Петербургская губерния

Дата рождения

09.09.1899 ст.

Дата смерти

08.01.1938

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1899 ст.

Отец: Швальбе Петр

Мать: Швальбе Минна

Петербургская губерния
Бракосочетание
09.08.1927

Муж: Куликовский Александр

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Супруг(-а): Александр Куликовский
Рождение ребёнка
01.12.1928

Сын: Куликовский Олег Александрович

Отец ребёнка: Куликовский Александр

Псковская область
Рождение ребёнка
30.06.1935

Сын: Куликовский Юрий Александрович

Отец ребёнка: Куликовский Александр

Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Похороны
После 08.01.1938
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
08.01.1938
Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: Убийство
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