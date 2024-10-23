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(Евдокимов) Яков Евдокимович

Место рождения

село Богдановское Бежаницкой волости Новоржевскаго уъзда Псковской губернии

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Евдокия Ивановна

Дворянский титул
Неизвестно
Дворовый человек имения/села Богдановское помещика Философова Д.
Рождение ребёнка
22.09.1853 ст.

Дочь: (Евдокимова) Пелагия Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Ивановна

Богдановское, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1855 ст.

Дочь: (Евдокимова) Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1857 ст.

Сын: (Евдокимов) Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1858 ст.

Дочь: (Евдокимова) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Ивановна

Богдановское, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1861 ст.

Сын: Дедюхин (Евдокимов) Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокимова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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