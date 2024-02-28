Мельников Семён Ефремович
Место рождения
Дата рожденияОколо 02.02.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.02.1862
Бракосочетание
20.10.1880
Рождение ребёнка
21.09.1881
Дочь: Параскева Семеновна
Мать ребёнка: Мельникова Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
10.02.1883
Сын: Мельников Иоанн Семенович
Мать ребёнка: Мельникова Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
20.09.1890
Дочь: Ефросинья Семеновна
Мать ребёнка: Мельникова Устинья Васильевна
Смерть
Неизвестно