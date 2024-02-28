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Мельников Семён Ефремович

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Место рождения

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 02.02.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.02.1862

Отец: Мельников Ефрем Михайлович

Мать: Мельникова Агафья Ларионовна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.10.1880

Жена: Мельникова Устинья Васильевна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1881

Дочь: Параскева Семеновна

Мать ребёнка: Мельникова Устинья Васильевна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.02.1883

Сын: Мельников Иоанн Семенович

Мать ребёнка: Мельникова Устинья Васильевна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1890

Дочь: Ефросинья Семеновна

Мать ребёнка: Мельникова Устинья Васильевна

Жемковка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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