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Волошин Иван Петрович

Место рождения

Воронежская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Около 1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
Неизвестно
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Смерть
Около 1990
Троицк, Троицкий, Челябинская область
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