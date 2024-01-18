Волошин Иван Петрович
Место рожденияВоронежская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиОколо 1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Воронежская область, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Союз Советских Социалистических Республик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1990