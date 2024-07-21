Березина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Василий Никитич

Рождение ребёнка
27.08.1850

Дочь: Березина Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Березин Василий Никитич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
24.02.1853

Дочь: Березина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Березин Василий Никитич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
22.01.1855

Дочь: Березина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Березин Василий Никитич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1857

Сын: Березин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Березин Василий Никитич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1861

Дочь: Березина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Березин Василий Никитич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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