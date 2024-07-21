Березина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1850
Дочь: Березина Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Березин Василий Никитич
Рождение ребёнка
24.02.1853
Дочь: Березина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Березин Василий Никитич
Рождение ребёнка
22.01.1855
Дочь: Березина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Березин Василий Никитич
Рождение ребёнка
23.09.1857
Отец ребёнка: Березин Василий Никитич
Рождение ребёнка
02.01.1861
Дочь: Березина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Березин Василий Никитич
Смерть
Неизвестно