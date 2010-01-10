Платонов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1954
Дата смерти10.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1954
Рождение ребёнка
28.10.1977
Сын: Платонов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Мизина Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
25.04.1987
Сын: Платонов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мизина Тамара Григорьевна
Рождение ребёнка
01.10.1989
Сын: Платонов Станислав Николаевич
Мать ребёнка: Мизина Тамара Григорьевна
Смерть
10.01.2010