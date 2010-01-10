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Платонов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1954

Дата смерти

10.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1954

Отец: Платонов Василий Федорович

Мать: Гаврилова Анастасия Фоминична

Рождение ребёнка
28.10.1977

Сын: Платонов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Мизина Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
25.04.1987

Сын: Платонов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мизина Тамара Григорьевна

Рождение ребёнка
01.10.1989

Сын: Платонов Станислав Николаевич

Мать ребёнка: Мизина Тамара Григорьевна

Смерть
10.01.2010
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