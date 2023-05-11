Кадочников Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочников Сергей Владимирович

Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

28.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1982

Отец: Кадочников Владимир Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.09.2005

Сын: Кадочников Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадочников Лев Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадочникова Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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