Смолянинов Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолянинов Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1969

Отец: Смолянинов Виктор

Мать: Смолянинова Людмила

Рождение ребёнка
26.01.1996

Сын: Смолянинов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Смолянинова Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смолянинова Светлана Владимировна

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