Смолянинов Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1969
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1969
Отец: Смолянинов Виктор
Мать: Смолянинова Людмила
Рождение ребёнка
26.01.1996
Сын: Смолянинов Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Смолянинова Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смолянинова Светлана Владимировна