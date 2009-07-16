Писклаков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писклаков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1930

Дата смерти

16.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1930

Отец: Писклаков Данил

Мать: Писклакова Мария

Рождение ребёнка
16.07.1955

Дочь: Алла

Мать ребёнка: Писклакова Нина

Рождение ребёнка
07.01.1964

Дочь: Фатеева Марина

Мать ребёнка: Писклакова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писклакова Нина

Смерть
16.07.2009
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Похороны
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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