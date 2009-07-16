Писклаков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1930
Дата смерти16.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1930
Отец: Писклаков Данил
Мать: Писклакова Мария
Рождение ребёнка
16.07.1955
Дочь: Алла
Мать ребёнка: Писклакова Нина
Рождение ребёнка
07.01.1964
Дочь: Фатеева Марина
Мать ребёнка: Писклакова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Писклакова Нина
Смерть
16.07.2009
Похороны
Неизвестно