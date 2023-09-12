Семен Иудин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Иудин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Иуда Васильев

Мать: Авдотья Алексеева

Рождение ребёнка
13.10.1871

Сын: Смирнов Яков Семенович

Мать ребёнка: Марья Васильева

Рождение ребёнка
24.03.1886

Сын: Яблоков Евфилий (Ефим) Семенович

Мать ребёнка: Марья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Смерть
Неизвестно
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