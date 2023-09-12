Семен Иудин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Иуда Васильев
Мать: Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
13.10.1871
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
24.03.1886
Сын: Яблоков Евфилий (Ефим) Семенович
Мать ребёнка: Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Смерть
Неизвестно