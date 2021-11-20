Бродзели (Агаронова) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бродзели (Агаронова) Ирина Александровна

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Место рождения

Тбилиси

Дата рождения

24.11.1929

Дата смерти

20.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1929

Отец: Агаронянц Александр Григорьевич

Мать: Агаронова Маргарита Аветисовна

Тбилиси
Бракосочетание
20.10.1951

Муж: Бродзели Тенгиз Иванович

Тбилиси
Рождение ребёнка
21.10.1952

Сын: Бродзели Гурам Тенгизович

Отец ребёнка: Бродзели Тенгиз Иванович

Тбилиси
Рождение ребёнка
29.10.1957

Сын: Бродзели Александр Тенгизович

Отец ребёнка: Бродзели Тенгиз Иванович

Тбилиси
Смерть
20.11.2021
Тбилиси
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
2021
Тбилиси
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