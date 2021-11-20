Бродзели (Агаронова) Ирина Александровна
Место рожденияТбилиси
Дата рождения24.11.1929
Дата смерти20.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1929
Тбилиси
Бракосочетание
20.10.1951
Тбилиси
Рождение ребёнка
21.10.1952
Сын: Бродзели Гурам Тенгизович
Отец ребёнка: Бродзели Тенгиз Иванович
Тбилиси
Рождение ребёнка
29.10.1957
Сын: Бродзели Александр Тенгизович
Отец ребёнка: Бродзели Тенгиз Иванович
Тбилиси
Смерть
20.11.2021
Тбилиси
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
2021
Тбилиси