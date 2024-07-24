Фоломкина Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фоломкин Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Фоломкин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Фоломкин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1908
Сын: Фоломкин Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Фоломкин Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно