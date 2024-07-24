Фоломкина Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоломкина Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоломкин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Фоломкин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Фоломкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Фоломкин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
17.03.1908

Сын: Фоломкин Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Фоломкин Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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