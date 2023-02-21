Попов Егор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Егор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1906 г.р.
1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1889

Жена: Попова Пелагея

Рождение ребёнка
1906

Сын: Попов Пётр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Попов Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Евдокия Ивановна

Тамбовская область, Шпикуловский район, д. Никольевка
Смерть
Неизвестно
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