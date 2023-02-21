Попов Егор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1889
Жена: Попова Пелагея
Рождение ребёнка
1906
Сын: Попов Пётр Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Евдокия Ивановна
Тамбовская область, Шпикуловский район, д. Никольевка
Смерть
Неизвестно