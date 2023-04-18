Бигрин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бигрин Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бигрин Лев Сергеевич

Мать ребёнка: Бигрина Юлия Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бигрина Милада Сергеевна

Мать ребёнка: Бигрина Юлия Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бигрина Юлия Юрьевна

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