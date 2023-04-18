Бигрин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бигрин Лев Сергеевич
Мать ребёнка: Бигрина Юлия Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бигрина Милада Сергеевна
Мать ребёнка: Бигрина Юлия Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бигрина Юлия Юрьевна