Лысикова (Шорохова) Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысикова (Шорохова) Таисия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Шорохов Александр Федорович

Мать: Шорохова Анна Сергеевна

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