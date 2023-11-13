Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Мозжерин Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Никитич
Отец ребёнка: Мозжерин Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихон Никитич
Отец ребёнка: Мозжерин Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Мозжерин Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Никитович
Отец ребёнка: Мозжерин Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврила Никитин
Отец ребёнка: Мозжерин Никита Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1817