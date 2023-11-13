Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1817

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозжерин Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Мозжерин Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Никитич

Отец ребёнка: Мозжерин Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихон Никитич

Отец ребёнка: Мозжерин Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Мозжерин Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Никитович

Отец ребёнка: Мозжерин Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврила Никитин

Отец ребёнка: Мозжерин Никита Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозжерин Никита Иванович

Смерть
После 1817
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