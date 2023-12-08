Пешехонов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешехонов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Около 1960 г.р.
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Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Любовь Александровна

Мать ребёнка: Пешехонова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешехонова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешехонова Евдокия Ивановна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешехонова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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