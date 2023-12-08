Пешехонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Любовь Александровна
Мать ребёнка: Пешехонова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешехонова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешехонова Евдокия Ивановна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно