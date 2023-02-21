Пацианская Нина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1952
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1952
Отец: Сидоров Анатолий Степанович
Мать: Сидорова Надежда
Рождение ребёнка
24.02.1981
Сын: Пацианский Вячеслав Валерьевич
Отец ребёнка: Пацианскмй Валерий Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пацианскмй Валерий Аркадьевич