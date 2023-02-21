Пацианская Нина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пацианская Нина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1952

Отец: Сидоров Анатолий Степанович

Мать: Сидорова Надежда

Рождение ребёнка
24.02.1981

Сын: Пацианский Вячеслав Валерьевич

Отец ребёнка: Пацианскмй Валерий Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пацианскмй Валерий Аркадьевич

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