Калинов Иван Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинов Иван Афонасьевич

Калинов Иван Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1918

Дата смерти

18.10.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинова (Талебина) Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Калинова (Талебина) Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
20.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинова (Талебина) Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
06.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинова (Талебина) Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
22.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинова (Талебина) Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
05.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калинова (Талебина) Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
23.03.1957

Сын: Калинов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Калинова (Талебина) Евдокия Тихоновна

Смерть
18.10.1984
Причина смерти: Болезнь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.