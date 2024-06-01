Калинов Иван Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1918
Дата смерти18.10.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Калинова (Талебина) Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
20.04.1949
Рождение ребёнка
06.05.1950
Рождение ребёнка
22.04.1953
Рождение ребёнка
05.04.1955
Рождение ребёнка
23.03.1957
Мать ребёнка: Калинова (Талебина) Евдокия Тихоновна
Смерть
18.10.1984
Причина смерти: Болезнь