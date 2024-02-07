Романова Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Илья
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Аркадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люся
Отец ребёнка: Романов Аркадий Николаевич
Смерть
Неизвестно