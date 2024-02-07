Романова Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Александра Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Илья

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Аркадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люся

Отец ребёнка: Романов Аркадий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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