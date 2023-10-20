Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти01.04.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Виктория
Отец ребёнка: Единович Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Семен
Отец ребёнка: Единович Григорий Антонович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Единович Григорий Антонович
Смерть
01.04.1869
Умерла от горячки