Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

01.04.1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

1838 г.р.
1844 г.р.
1848 г.р.

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Единович Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Виктория

Отец ребёнка: Единович Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Семен

Отец ребёнка: Единович Григорий Антонович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Единович Григорий Антонович

Смерть
01.04.1869
Умерла от горячки

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