Скаткова (Золотарёва) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скаткова (Золотарёва) Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1958

Отец: Золотарёв Пётр Матвеевич

Мать: Золотарёва Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
22.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
21.10.1981

Сын: Скатков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
30.10.1983

Сын: Скатков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скатков Дмитрий Андреевич

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