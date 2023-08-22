Скаткова (Золотарёва) Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1958
Рождение ребёнка
22.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
21.10.1981
Сын: Скатков Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
30.10.1983
Сын: Скатков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Скатков Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно