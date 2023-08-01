Тищенко Нина Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Нина Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тищенко Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тищенко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

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