Тищенко Нина Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тищенко Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тищенко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: не указан