Лопатина Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопатина Анастасия Сергеевна

Лопатина Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.2006

Сын: Лопатин Павел Геннадьевич

Отец ребёнка: Лопатин Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
13.01.2009

Сын: Лопатин Степан Геннадьевич

Отец ребёнка: Лопатин Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
19.10.2011

Сын: Лопатин Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Лопатин Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
08.06.2018

Сын: Лопатин Иван Геннадьевич

Отец ребёнка: Лопатин Геннадий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Геннадий Анатольевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close