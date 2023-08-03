Лопатина Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.2006
Сын: Лопатин Павел Геннадьевич
Отец ребёнка: Лопатин Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
13.01.2009
Сын: Лопатин Степан Геннадьевич
Отец ребёнка: Лопатин Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
19.10.2011
Сын: Лопатин Михаил Геннадьевич
Отец ребёнка: Лопатин Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
08.06.2018
Отец ребёнка: Лопатин Геннадий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно