Клочихина (--) Анна Елизвоева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1863
Отец ребёнка: Клочихин Егор Алексеевич
Батурово, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
https://www.familysearch.org/records/images/image-details?page=2&place=11340242&endDate=1862&startDate=0001&rmsId=M99K-22Z&imageIndex=2&singleView=true
Смерть
Неизвестно