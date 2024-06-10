Клочихина (--) Анна Елизвоева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Клочихина (--) Анна Елизвоева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочихин Егор Алексеевич

Рождение ребёнка
28.01.1863

Сын: Клочихин Семен Егорович

Отец ребёнка: Клочихин Егор Алексеевич

Батурово, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
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Смерть
Неизвестно

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