Привалова Клавдия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалова Клавдия Никитична

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

07.02.1888 ст.

Дата смерти

04.12.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1888 ст.

Отец: Привалов Никита Косьмин

Мать: не указана

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
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Смерть
04.12.1888 ст.
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/8c94120b-d06c-4115-9181-60ef0a081f84/288?text=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%... Показать все
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