Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 10.06.1895 ст.
Муж: не указан
Восприемник
11.06.1895 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 11.06.1895 Юхновщина Петр Диомидович Юхновщина отец крестьянин Диомид Федорович Юхновщина мать жена Татьяна Гавриловна Колышкиной рощи крестьянин Афанасий Андреевич Калихновщин... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно