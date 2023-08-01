Беднов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1889
Дочь: Совина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Беднова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галя
Мать ребёнка: Беднова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поля
Мать ребёнка: Беднова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луша
Мать ребёнка: Беднова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беднов Тимофей
Мать ребёнка: Беднова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беднов Миша
Мать ребёнка: Беднова Екатерина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно