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Беднов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1889

Дочь: Совина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Беднова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галя

Мать ребёнка: Беднова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поля

Мать ребёнка: Беднова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луша

Мать ребёнка: Беднова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беднов Тимофей

Мать ребёнка: Беднова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беднов Миша

Мать ребёнка: Беднова Екатерина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беднова Екатерина Егоровна

Смерть
Неизвестно
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