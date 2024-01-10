Миннеханов Габетдин (Миннегабидетдин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миннеханов Габетдин (Миннегабидетдин)

Место рождения

Кичу_Адамса-Зирекле тожъ

Дата рождения

06.03.1884

Дата смерти

24.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Кичу_Адамса-Зирекле тожъ
Бракосочетание
05.04.1907

Жена: Миннеханова Миннениса (Минниса)

Зирекле/Ерыклы 2 мечеть
Рождение ребёнка
05.01.1908

Сын: Габутдинов Салих

Мать ребёнка: Миннеханова Миннениса (Минниса)

Татарская АССР, Ново-Шешминский р-н, с. Зериклы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хатима

Мать ребёнка: Миннеханова Миннениса (Минниса)

Зирекле/Ерыклы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустафина Фатыма

Мать ребёнка: Миннеханова Миннениса (Минниса)

Зирекле/Ерыклы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габутдинов Талип

Мать ребёнка: Миннеханова Миннениса (Минниса)

Зирекле/Ерыклы
Смерть
24.10.1953
Зирекле/Ерыклы
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зирекле
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