Миннеханов Габетдин (Миннегабидетдин)
Место рожденияКичу_Адамса-Зирекле тожъ
Дата рождения06.03.1884
Дата смерти24.10.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Кичу_Адамса-Зирекле тожъ
Бракосочетание
05.04.1907
Зирекле/Ерыклы 2 мечеть
Рождение ребёнка
05.01.1908
Сын: Габутдинов Салих
Мать ребёнка: Миннеханова Миннениса (Минниса)
Татарская АССР, Ново-Шешминский р-н, с. Зериклы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хатима
Мать ребёнка: Миннеханова Миннениса (Минниса)
Зирекле/Ерыклы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мустафина Фатыма
Мать ребёнка: Миннеханова Миннениса (Минниса)
Зирекле/Ерыклы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габутдинов Талип
Мать ребёнка: Миннеханова Миннениса (Минниса)
Зирекле/Ерыклы
Смерть
24.10.1953
Зирекле/Ерыклы
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Зирекле