Михайловский Павел Потомственный Дворянин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Михайловский Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Михайловский Георгий Павлович
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталия Павловна
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайловский Павел Павлович
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Смерть
Неизвестно