Михайловский Павел Потомственный Дворянин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловский Павел Потомственный Дворянин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Михайловский Андрей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Михайловский Георгий Павлович

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия Павловна

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайловский Павел Павлович

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Смерть
Неизвестно
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