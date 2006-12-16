Кубрина Любовь Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1951
Дата смерти16.12.2006
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1951
Отец: Кубрин Арсентий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Юлия Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михеева Инна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.11.1984
Дочь: Гусева Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: Гусев Валерий Константинович
Смерть
16.12.2006