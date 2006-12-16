Кубрина Любовь Арсентьевна 21.03.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кубрина Любовь Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1951

Дата смерти

16.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1951

Отец: Кубрин Арсентий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Инна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.11.1984

Дочь: Гусева Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: Гусев Валерий Константинович

Смерть
16.12.2006

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