Хайретдинов Хамзя
Место рожденияс. Уразовка Горьковской обл.
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Уразовка Горьковской обл.
Рождение ребёнка
04.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халися
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: пропал без вести в ВОВ