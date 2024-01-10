Хайретдинов Хамзя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайретдинов Хамзя

Место рождения

с. Уразовка Горьковской обл.

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Уразовка Горьковской обл.
Рождение ребёнка
04.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халися

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: пропал без вести в ВОВ
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