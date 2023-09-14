Догадкин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: не указана
Фёдор Петрович Догадкин Родился в 1887 г., Пензенская губ.; русский; неграмотный; б/п; плотник в УРД-500. Проживал: г. Спасске.. Арестован 9 сентября 1938 г. Приговорен: Тройка при НКВД 10 октября 1... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1895
Дочь: Зелепугина Екатерина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно