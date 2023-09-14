Догадкин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Догадкин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Догадкин Федор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Фёдор Петрович Догадкин Родился в 1887 г., Пензенская губ.; русский; неграмотный; б/п; плотник в УРД-500. Проживал: г. Спасске.. Арестован 9 сентября 1938 г. Приговорен: Тройка при НКВД 10 октября 1... Показать все
Рождение ребёнка
24.07.1895

Дочь: Зелепугина Екатерина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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