Rausvere Jüri
Место рожденияTarakuse
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Tarakuse
Рождение ребёнка
Около 1713
Rausvere
Рождение ребёнка
Около 1715
Rausvere
Рождение ребёнка
1730
Tarakuse
Бракосочетание
1738
Жена: Veske Ann
Рождение ребёнка
Около 1739
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Veske Ann
Rausvere
Рождение ребёнка
Около 1742
Tarakuse
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tarraski Jaak
Мать ребёнка: Marri
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Tarraske Hannus
Мать ребёнка: Marri
Rausvere
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1741
Rausvere