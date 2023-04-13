Rausvere Jüri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rausvere Jüri

Место рождения

Tarakuse

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Tarakuse
Рождение ребёнка
Около 1713

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Marri

Rausvere
Рождение ребёнка
Около 1715

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Marri

Rausvere
Рождение ребёнка
1730

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Marri

Tarakuse
Бракосочетание
1738

Жена: Veske Ann

Рождение ребёнка
Около 1739

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Veske Ann

Rausvere
Рождение ребёнка
Около 1742

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Marri

Tarakuse
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tarraski Jaak

Мать ребёнка: Marri

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Tarraske Hannus

Мать ребёнка: Marri

Rausvere
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1741
Rausvere
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