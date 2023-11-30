Селивоненко [Неизвестно] [Неизвестно]
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Селивоненко Максим Сильвестрович
Отец ребёнка: Селивоненко Сильвестр
Бракосочетание
До 1728
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Селивоненко Илья Сильвестрович
Отец ребёнка: Селивоненко Сильвестр
Вычислено исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Селивоненко Иван Сильвестрович
Отец ребёнка: Селивоненко Сильвестр
Исходя из возраста в исповедальной ведомости и записи о смерти в метрической книге.