Селивоненко [Неизвестно] [Неизвестно] — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивоненко [Неизвестно] [Неизвестно]

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Селивоненко Максим Сильвестрович

Отец ребёнка: Селивоненко Сильвестр

Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1728

Муж: Селивоненко Сильвестр

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Селивоненко Илья Сильвестрович

Отец ребёнка: Селивоненко Сильвестр

Вычислено исходя из возраста в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Селивоненко Иван Сильвестрович

Отец ребёнка: Селивоненко Сильвестр

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста в исповедальной ведомости и записи о смерти в метрической книге.
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