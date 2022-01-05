Омельченко (Юсупова) Марзия Камалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко (Юсупова) Марзия Камалетдиновна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.02.1936

Дата смерти

05.01.2022

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1936

Отец: Юсупов Камалетдин Залялютдинович

Мать: Юсупова Разыя Жиганшевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.01.2022
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