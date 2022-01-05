Омельченко (Юсупова) Марзия Камалетдиновна
Место рождения
Дата рождения20.02.1936
Дата смерти05.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.01.2022