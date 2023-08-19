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Егор Петров

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Около 1707 г.р.

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Петр Егоров

Мать: Агафья Антропова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Антип Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
?.05.1762

Сын: Федор Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская губерния, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское
Рождение ребёнка
1768

Сын: Алексей Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Тимофей Егоров

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайлова

Смерть
1802
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