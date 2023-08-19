Егор Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Петр Егоров
Мать: Агафья Антропова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Антип Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
?.05.1762
Сын: Федор Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Место жительства
02.08.1762
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Московская губерния, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское
Рождение ребёнка
1768
Сын: Алексей Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Тимофей Егоров
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайлова
Смерть
1802