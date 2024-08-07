Иванов Сергей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Иванов Герасим Евдокимович
Мать: Иванова Домна (2 жена)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анисья Фотиевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Иванова Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Анисья Фотиевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Иванова Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Анисья Фотиевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Иванова Анна Сергеевна (№1)
Мать ребёнка: Иванова Анисья Фотиевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Иванова Анна Сергеевна (№2)
Мать ребёнка: Иванова Анисья Фотиевна
Рождение ребёнка
01.08.1841
Мать ребёнка: Иванова Анисья Фотиевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Иванова Акилина Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Анисья Фотиевна
Рождение ребёнка
25.04.1848
Мать ребёнка: Иванова Анисья Фотиевна
Смерть
Неизвестно