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Иванов Сергей Герасимович

Место рождения

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Иванов Герасим Евдокимович

Мать: Иванова Домна (2 жена)

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анисья Фотиевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Иванова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Анисья Фотиевна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Иванова Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Анисья Фотиевна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Иванова Анна Сергеевна (№1)

Мать ребёнка: Иванова Анисья Фотиевна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Иванова Анна Сергеевна (№2)

Мать ребёнка: Иванова Анисья Фотиевна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1841

Сын: Иванов Мирон Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова Анисья Фотиевна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Иванова Акилина Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Анисья Фотиевна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1848

Сын: Иванов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова Анисья Фотиевна

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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