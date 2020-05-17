Кипрушова (Митрошкина) Людмила
Место рождения
Дата рождения20.07.1942
Дата смерти17.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1942
Отец: Митрошкин Дмитрий
Мать: Митрошкина Анна
Бракосочетание
22.03.1965
Муж: Кипрушов Николай
Рождение ребёнка
07.09.1965
Сын: Кипрушов Николай
Отец ребёнка: Кипрушов Николай
Рождение ребёнка
10.01.1967
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Кипрушов Николай
Рождение ребёнка
31.03.1970
Сын: Кипрушов Александр
Отец ребёнка: Кипрушов Николай
Рождение ребёнка
27.11.1975
Сын: Кипрушов Руслан
Отец ребёнка: Кипрушов Николай
Рождение ребёнка
10.03.1976
Сын: Кипрушов Василий
Отец ребёнка: Кипрушов Николай
Рождение ребёнка
07.07.1977
Сын: Кипрушов Аркадий
Отец ребёнка: Кипрушов Николай
Рождение ребёнка
06.10.1982
Дочь: Акимова Елена
Отец ребёнка: Кипрушов Николай
Рождение ребёнка
06.10.1982
Дочь: Кузнецова Татьяна
Отец ребёнка: Кипрушов Николай
Смерть
17.05.2020
186023, ул. Набережная
Похороны
Неизвестно