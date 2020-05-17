Кипрушова (Митрошкина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипрушова (Митрошкина) Людмила

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Место рождения

Ташкеницы, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

20.07.1942

Дата смерти

17.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1942

Отец: Митрошкин Дмитрий

Мать: Митрошкина Анна

Ташкеницы, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
22.03.1965

Муж: Кипрушов Николай

Михайловское, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
07.09.1965

Сын: Кипрушов Николай

Отец ребёнка: Кипрушов Николай

Михайловское, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.01.1967

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Кипрушов Николай

Михайловское, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
31.03.1970

Сын: Кипрушов Александр

Отец ребёнка: Кипрушов Николай

Михайловское, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
27.11.1975

Сын: Кипрушов Руслан

Отец ребёнка: Кипрушов Николай

Михайловское, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.03.1976

Сын: Кипрушов Василий

Отец ребёнка: Кипрушов Николай

Рождение ребёнка
07.07.1977

Сын: Кипрушов Аркадий

Отец ребёнка: Кипрушов Николай

Михайловское, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.10.1982

Дочь: Акимова Елена

Отец ребёнка: Кипрушов Николай

Михайловское, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.10.1982

Дочь: Кузнецова Татьяна

Отец ребёнка: Кипрушов Николай

Михайловское, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
17.05.2020
Михайловское, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
186023, ул. Набережная
Похороны
Неизвестно
Михайловское, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
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