Миронова Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.?
Отец: Марюхин Владимир
Рождение ребёнка
07.04.1997
Дочь: Миронова Валерия Андреевна
Отец ребёнка: Миронов Андрей Степанович
Рождение ребёнка
07.06.?
Дочь: Цветкова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Цветков Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цветков Максим