Миронова Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.?

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.?

Отец: Марюхин Владимир

Мать: Крупнова Валентина Матвеевна

Рождение ребёнка
07.04.1997

Дочь: Миронова Валерия Андреевна

Отец ребёнка: Миронов Андрей Степанович

Рождение ребёнка
07.06.?

Дочь: Цветкова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Цветков Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Максим

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