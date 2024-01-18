Коновалова (Шабакова) Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова (Шабакова) Анна Юрьевна

Коновалова (Шабакова) Анна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.2006

Дочь: Коновалова Лолита Руслановна

Отец ребёнка: Коновалов Руслан Ахатович

Рождение ребёнка
27.03.2010

Дочь: Коновалова Лейла Руслановна

Отец ребёнка: Коновалов Руслан Ахатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Руслан Ахатович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close