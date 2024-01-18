Коновалова (Шабакова) Анна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.2006
Дочь: Коновалова Лолита Руслановна
Отец ребёнка: Коновалов Руслан Ахатович
Рождение ребёнка
27.03.2010
Дочь: Коновалова Лейла Руслановна
Отец ребёнка: Коновалов Руслан Ахатович
Бракосочетание
Неизвестно