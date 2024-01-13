Кускова (Филева) Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКускова (Филева) Ирина Степановна

Кускова (Филева) Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1959

Отец: не указан

Мать: Никитенко Зоя Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close