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Кускова (Филева) Ирина Степановна
Кускова (Филева) Ирина Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.10.1959
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Никитенко (Филева) Зоя Васильевна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1959
Отец: не указан
Мать:
Никитенко Зоя Васильевна
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