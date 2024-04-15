Залялетдинов Саидһашим Шарип Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залялетдинов Саидһашим Шарип Улы

Место рождения

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1921

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Шамсетдинов Шарип Минһач Улы

Мать: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2000

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