Головко Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.2010
Сын: Головко Даниил Евгеньевич
Мать ребёнка: Головко Катерина Алексеевна
Рождение ребёнка
26.12.2014
Дочь: Головко Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Головко Катерина Алексеевна
Рождение ребёнка
06.12.2015
Мать ребёнка: Головко Катерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно