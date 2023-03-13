Соломахина (Мещерякова) Мария Иродионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Мещерякова) Мария Иродионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

16.06.1904

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Мещеряков Иродион Павлович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1863

Муж: Саломахин Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
01.09.1866

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Саломахин Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
14.05.1875

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Саломахин Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
После 01.01.1881

Сын: Саломахин Федор Ильич

Отец ребёнка: Саломахин Дмитрий Ильич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
16.06.1904
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
от удушия
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