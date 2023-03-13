Соломахина (Мещерякова) Мария Иродионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти16.06.1904
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Мещеряков Иродион Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1863
Рождение ребёнка
01.09.1866
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Саломахин Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
14.05.1875
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Саломахин Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
После 01.01.1881
Отец ребёнка: Саломахин Дмитрий Ильич
Смерть
16.06.1904
от удушия