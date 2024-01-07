Шеломова (Ямова) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломова (Ямова) Дарья Васильевна

Место рождения

деревня Буланова

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Буланова
Бракосочетание
15.10.1828

Муж: Шеломов Иван Степанович

Пермская Губерния Ирбитский уезд Шмаковское село
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дрягилева Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Шеломов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Шеломов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шеломов Денис Иванович

Отец ребёнка: Шеломов Иван Степанович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шеломов Гурьян Иванович

Отец ребёнка: Шеломов Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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