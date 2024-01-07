Шеломова (Ямова) Дарья Васильевна
Место рождениядеревня Буланова
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Буланова
Бракосочетание
15.10.1828
Пермская Губерния Ирбитский уезд Шмаковское село
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дрягилева Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Шеломов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Шеломов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Шеломов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Шеломов Иван Степанович
Смерть
Неизвестно