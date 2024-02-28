Мельников Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения1879 или 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 или 1880
Отец: Мельников Петр Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1901
Кабаклы, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.11.1902 ст.
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
14.11.1904 ст.
Сын: Мельников Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
29.06.1910 ст.
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
18.07.1912 ст.
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
31.05.1914 ст.
Сын: Мельников Харитон Сергеевич
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
01.12.1916 ст.
Сын: Мельников Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
12.09.1921
Сын: Мельников Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Мельникова Агафья Петровна
Смерть
Неизвестно