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Мельников Сергей Петрович

Место рождения

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1879 или 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 или 1880

Отец: Мельников Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
11.11.1901

Жена: Мельникова Агафья Петровна

Кабаклы, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.11.1902 ст.

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Петровна

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.11.1904 ст.

Сын: Мельников Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Петровна

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.06.1910 ст.

Сын: Мельников Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Петровна

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.07.1912 ст.

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Петровна

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.05.1914 ст.

Сын: Мельников Харитон Сергеевич

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Петровна

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.12.1916 ст.

Сын: Мельников Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Петровна

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.09.1921

Сын: Мельников Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Мельникова Агафья Петровна

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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