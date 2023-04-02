Митяева Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митяева Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1664

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1664 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1664

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1664
Долгая, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
1664
Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1664

Муж: Митяев Григорий Осипович

Смерть
Неизвестно
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