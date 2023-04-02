Митяева Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1664
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1664
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1664
Долгая, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
1664
Слаговищи, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1664
Смерть
Неизвестно