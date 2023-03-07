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Идрисов Гаяз Халиуллович

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Место рождения

Нижний Каракитан, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1912

Дата смерти

13.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Каракитан, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1939

Сын: Идрисов Насых Гаязович

Мать ребёнка: Идрисова Минирешида Садыковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Идрисова Роза Гаязовна

Мать ребёнка: Идрисова Минирешида Садыковна

Смерть
13.07.1942
Сапово, Мосальский уезд, Калужская губерния
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