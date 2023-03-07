Идрисов Гаяз Халиуллович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти13.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1939
Мать ребёнка: Идрисова Минирешида Садыковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Идрисова Роза Гаязовна
Мать ребёнка: Идрисова Минирешида Садыковна
Смерть
13.07.1942
Сапово, Мосальский уезд, Калужская губерния